Потери армии РФ в войне против Украины уже превысили 930 тысяч военных: данные Генштаба
Силы обороны Украины ликвидировали за сутки еще 1210 российских захватчиков. Поэтому общие потери страны-агрессора в личном составе в войне против Украины уже превысили 930 тысяч военных.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 11 апреля 2025 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 930 210 (+1210) человек ликвидировано;
- танков - 10 580 (+1) ед.;
- боевых бронированных машин - 22 048 (+15) ед.;
- артиллерийских систем - 25 043 (+61) ед.;
- РСЗО - 1 360 (+1) ед.;
- средства ПВО - 1 127 ед.;
- самолетов - 370 ед.;
- вертолетов - 335 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 32 200 (+122) ед.;
- крылатых ракет - 3 145 ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед.;
- подводных лодок - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 43 679 (+165) ед.;
- специальной техники - 3 798 (+2) ед.
Ситуация на фронте
Напомним, в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 10 апреля информировали, что с начала суток на фронте фиксировалось 125 боевых столкновений.
В Силах обороны Украины также обратили внимание, что наибольшее количество вражеских атак и штурмов было на Покровском направлении.
Добавим, в новом отчете экспертов Институт изучения войны (ISW) рассказывается, что украинские защитники продвинулись у Часового Яра. Между тем фиксируется продвижение со стороны российских оккупантов около Торецка и Покровска.
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