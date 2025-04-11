Потери армии РФ в войне против Украины уже превысили 930 тысяч военных: данные Генштаба

Силы обороны Украины ликвидировали за сутки еще 1210 российских захватчиков. Поэтому общие потери страны-агрессора в личном составе в войне против Украины уже превысили 930 тысяч военных.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Facebook -страницу Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 11 апреля 2025 года ориентировочно составили:

личного состава - около 930 210 (+1210) человек ликвидировано;

танков - 10 580 (+1) ед.;

боевых бронированных машин - 22 048 (+15) ед.;

артиллерийских систем - 25 043 (+61) ед.;

РСЗО - 1 360 (+1) ед.;

средства ПВО - 1 127 ед.;

самолетов - 370 ед.;

вертолетов - 335 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 32 200 (+122) ед.;

крылатых ракет - 3 145 ед.;

кораблей/катеров - 28 ед.;

подводных лодок - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 43 679 (+165) ед.;

специальной техники - 3 798 (+2) ед.

Ситуация на фронте

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 10 апреля информировали, что с начала суток на фронте фиксировалось 125 боевых столкновений.

В Силах обороны Украины также обратили внимание, что наибольшее количество вражеских атак и штурмов было на Покровском направлении.

Добавим, в новом отчете экспертов Институт изучения войны (ISW) рассказывается, что украинские защитники продвинулись у Часового Яра. Между тем фиксируется продвижение со стороны российских оккупантов около Торецка и Покровска.