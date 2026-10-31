Втрати армії РФ убитими і пораненими можуть перевищувати 2 млн, - The Economist

Нові підрахунки The Economist оприлюднив 30 жовтня. Для порівняння, попередні оцінки видання виглядали так:

липень 2025 року - 190-350 тисяч загиблих, 0,9-1,3 млн убитих і поранених;

- 190-350 тисяч загиблих, 0,9-1,3 млн убитих і поранених; травень 2026 року - 280-518 тисяч загиблих, 1,1-1,5 млн убитих і поранених;

- 280-518 тисяч загиблих, 1,1-1,5 млн убитих і поранених; жовтень 2026 року - 374-770 тисяч загиблих, 1,4-2,1 млн убитих і поранених.

Лише з травня нижня межа оцінки загиблих зросла на 94 тисячі, а верхня - на 252 тисячі. За 15 місяців нижня межа майже подвоїлася, а верхня збільшилася у 2,2 раза.

Точних офіційних даних про втрати Росія не публікує. Тому The Economist використовує статистичну модель, яка поєднує дані західних розвідок, оборонних відомств і незалежних дослідників. Їх зіставляють із власним трекером бойових дій видання, який враховує інтенсивність боїв і зміни на лінії фронту.