Потери армии РФ убитыми и ранеными могут превышать 2 млн, - The Economist

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия могла потерять от 374 до 770 тысяч военных убитыми. Вместе с ранеными ее потери оценивают в 1,4-2,1 млн. человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование британского издания The Economist.
Новые подсчеты The Economist обнародовал 30 октября. Для сравнения, предварительные оценки издания выглядели следующим образом:
Только с мая нижний предел оценки погибших вырос на 94 тысячи, а верхний - на 252 тысячи. За 15 месяцев нижний предел почти удвоился, а верхний увеличился в 2,2 раза.
Точные официальные данные о потерях Россия не публикует. Поэтому The Economist использует статистическую модель, объединяющую данные западных разведок, оборонных ведомств и независимых исследователей. Их сопоставляют с собственным трекером боевых действий издания, учитывающего интенсивность боев и смены на линии фронта.
Данные украинской стороны тоже свидетельствуют о рекордных потерях оккупантов. По подсчетам Генштаба ВСУ, по состоянию на 29 октября Россия потеряла за месяц 49 040 военных, и это самый большой месячный показатель с начала полномасштабного вторжения, хотя до конца октября оставалось еще три дня. Предыдущий рекорд, 48670 человек, зафиксировали в декабре 2024 года.
Значительную часть потерь оккупантам наносят дроны. С начала 2026 г. Силы обороны с помощью беспилотников уничтожили или ранили 302 тысячи российских военных.
Москва же скрывает реальные потери и не обнародует свою статистику.