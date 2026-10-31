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Потери армии РФ убитыми и ранеными могут превышать 2 млн, - The Economist

03:56 31.10.2026 Сб
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: Россия могла потерять в войне до 770 тысяч военных убитыми (Getty Images)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия могла потерять от 374 до 770 тысяч военных убитыми. Вместе с ранеными ее потери оценивают в 1,4-2,1 млн. человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование британского издания The Economist.

Новые подсчеты The Economist обнародовал 30 октября. Для сравнения, предварительные оценки издания выглядели следующим образом:

  • июль 2025 года - 190-350 тысяч погибших, 0,9-1,3 млн убитых и раненых;
  • май 2026 года - 280-518 тысяч погибших, 1,1-1,5 млн убитых и раненых;
  • октябрь 2026 года - 374-770 тысяч погибших, 1,4-2,1 млн убитых и раненых.

Только с мая нижний предел оценки погибших вырос на 94 тысячи, а верхний - на 252 тысячи. За 15 месяцев нижний предел почти удвоился, а верхний увеличился в 2,2 раза.

Точные официальные данные о потерях Россия не публикует. Поэтому The Economist использует статистическую модель, объединяющую данные западных разведок, оборонных ведомств и независимых исследователей. Их сопоставляют с собственным трекером боевых действий издания, учитывающего интенсивность боев и смены на линии фронта.

Данные украинской стороны тоже свидетельствуют о рекордных потерях оккупантов. По подсчетам Генштаба ВСУ, по состоянию на 29 октября Россия потеряла за месяц 49 040 военных, и это самый большой месячный показатель с начала полномасштабного вторжения, хотя до конца октября оставалось еще три дня. Предыдущий рекорд, 48670 человек, зафиксировали в декабре 2024 года.

Значительную часть потерь оккупантам наносят дроны. С начала 2026 г. Силы обороны с помощью беспилотников уничтожили или ранили 302 тысячи российских военных.

Москва же скрывает реальные потери и не обнародует свою статистику.

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