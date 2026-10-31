Потери армии РФ убитыми и ранеными могут превышать 2 млн, - The Economist

Данные украинской стороны тоже свидетельствуют о рекордных потерях оккупантов. По подсчетам Генштаба ВСУ, по состоянию на 29 октября Россия потеряла за месяц 49 040 военных, и это самый большой месячный показатель с начала полномасштабного вторжения, хотя до конца октября оставалось еще три дня. Предыдущий рекорд, 48670 человек, зафиксировали в декабре 2024 года.

Значительную часть потерь оккупантам наносят дроны. С начала 2026 г. Силы обороны с помощью беспилотников уничтожили или ранили 302 тысячи российских военных.

Москва же скрывает реальные потери и не обнародует свою статистику.