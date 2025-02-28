Потери армии РФ за сутки почти 1100 солдат. Генштаб ВСУ откорректировал данные

За минувшие сутки, с 27 на 28 февраля, российская армия потеряла в боях против Украины 1060 солдат. Общие потери противника в личном составе и технике стали еще больше, поскольку после поступления уточнений данные откорректировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.02.25 ориентировочно составили: личного состава - около 874 560 (+1060) человек (вчера количество потерь было 871 850 военных - это было до того, пока не пришли сегодняшние уточненные данные);

танков - 10 222 (+13) ед;

боевых бронированных машин - 21 234 (+17) ед;

артиллерийских систем - 23 847 (+54) ед;

РСЗО - 1303 (+1) ед;

средства ПВО - 1087 ед;

самолетов - 370 ед;

вертолетов - 331 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 27 274 (+172) ед;

крылатых ракет - 3085 ед;

кораблей/катеров - 28 ед;

подводных лодок - 1 ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 38 944 (+126) ед;

специальной техники - 3763 (+4) ед. "В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - личный состав, боевые бронированные машины, артсистемы, РСЗО, средства ПВО, крылатые ракеты, автомобильный транспорт и спецтехника. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме", - добавили в Генштабе ВСУ.