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Потери армии РФ за сутки почти 1100 солдат. Генштаб ВСУ откорректировал данные

Пятница 28 февраля 2025 08:15
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Потери армии РФ за сутки почти 1100 солдат. Генштаб ВСУ откорректировал данные Фото: украинские воины продолжают уничтожать противника (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

За минувшие сутки, с 27 на 28 февраля, российская армия потеряла в боях против Украины 1060 солдат. Общие потери противника в личном составе и технике стали еще больше, поскольку после поступления уточнений данные откорректировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 874 560 (+1060) человек (вчера количество потерь было 871 850 военных - это было до того, пока не пришли сегодняшние уточненные данные);
  • танков - 10 222 (+13) ед;
  • боевых бронированных машин - 21 234 (+17) ед;
  • артиллерийских систем - 23 847 (+54) ед;
  • РСЗО - 1303 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1087 ед;
  • самолетов - 370 ед;
  • вертолетов - 331 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 27 274 (+172) ед;
  • крылатых ракет - 3085 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 38 944 (+126) ед;
  • специальной техники - 3763 (+4) ед.

"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - личный состав, боевые бронированные машины, артсистемы, РСЗО, средства ПВО, крылатые ракеты, автомобильный транспорт и спецтехника. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме", - добавили в Генштабе ВСУ.

Потери армии РФ за сутки почти 1100 солдат. Генштаб ВСУ откорректировал данные

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