Втрата контролю над надрами: ядро Землі витікає мільярди років поспіль

Вчені з'ясували, що металеве ядро Землі не ізольоване від мантії, як вважалося раніше, а повільно витікає, передаючи водень та інші первинні елементи до нижчих шарів мантії.
Про це пише РБК-Україна, посилаючись на дослідження, опубліковане у фаховому віснику Science Advances.
Вчені пояснили: приблизно 4,5 мільярда років тому молода Земля була розплавленою. У процесі диференціації щільне залізо опустилося у центр планети, сформувавши металеве ядро, тоді як легші силікати піднялися у мантію.
Проте комп'ютерне моделювання умов глибоких надр показало, що ці два величезні резервуари не були повністю ізольованими.
Команда науковців досліджувала поведінку двох форм водню - стандартного легкого водню та важкого дейтерію - під час охолодження давнього океану магми.
Аналіз показав, що хоча розподіл ізотопів у мантії був відносно рівномірним, цього недостатньо для пояснення надзвичайно низького рівня дейтерію у вулканічних породах Баффінової Землі в канадській Арктиці та Ісландії.
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Щоб пояснити незвичні хімічні сигнатури, дослідники висунули гіпотезу про те, що водень із низьким вмістом дейтерію мільярди років витікав із металевого ядра у навколишню мантію.
Коли залізо опускалося до центру, воно поглинало легкий водень, а отже - ядро недоотримувало дейтерій.
На користь цієї теорії свідчать й інші ознаки:
Ці дані підтверджують гіпотезу, що первинний леткий матеріал переносився з ядра в мантію, впливаючи на склад лави на поверхні.
У майбутньому вчені планують з'ясувати точні механізми перенесення речовин із найглибших шарів планети.