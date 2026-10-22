Потеря контроля над недрами: ядро Земли вытекает миллиарды лет подряд

Обмен между ядром и мантией

Ученые объяснили: примерно 4,5 миллиарда лет назад молодая Земля была расплавлена. В процессе дифференциации плотное железо опустилось в центр планеты, сформировав металлическое ядро, в то время как более легкие силикаты поднялись в мантию.

Однако компьютерное моделирование условий глубоких недр показало, что эти два огромных резервуара не были полностью изолированы.

Команда ученых исследовала поведение двух форм водорода - стандартного легкого водорода и тяжелого дейтерия - во время охлаждения древнего океана магмы.

Анализ показал, что хотя распределение изотопов в мантии было относительно равномерным, этого недостаточно для объяснения чрезвычайно низкого уровня дейтерия в вулканических породах Баффина Земли в канадской Арктике и Исландии.

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"Дырявое" ядро и химические подсказки

Чтобы объяснить необычные химические сигнатуры, исследователи выдвинули гипотезу о том, что водород с низким содержанием дейтерия миллиарды лет вытекал из металлического ядра в окружающую мантию.

Когда железо опускалось в центр, оно поглощало легкий водород, а следовательно - ядро недополучало дейтерий.

В пользу этой теории свидетельствуют и другие признаки:

высокие соотношения гелия-3 к гелию-4 в вулканических породах, которые могли сохраниться в ядре из ранней истории планеты;

необычные сигнатуры вольфрама и рутения, также указывающие на вклад из центра Земли.

Эти данные подтверждают гипотезу, что первичный летучий материал переносился из ядра в мантию, воздействуя на состав лавы на поверхности.

В будущем ученые планируют выяснить точные механизмы переноса веществ из самых глубоких слоев планеты.