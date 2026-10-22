Потеря контроля над недрами: ядро Земли вытекает миллиарды лет подряд

Ученые выяснили, что металлическое ядро Земли не изолировано от мантии, как считалось ранее, а медленно вытекает, передавая водород и другие первичные элементы в низшие слои мантии.
Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на исследование, опубликованное в профессиональном вестнике Science Advances.
Ученые объяснили: примерно 4,5 миллиарда лет назад молодая Земля была расплавлена. В процессе дифференциации плотное железо опустилось в центр планеты, сформировав металлическое ядро, в то время как более легкие силикаты поднялись в мантию.
Однако компьютерное моделирование условий глубоких недр показало, что эти два огромных резервуара не были полностью изолированы.
Команда ученых исследовала поведение двух форм водорода - стандартного легкого водорода и тяжелого дейтерия - во время охлаждения древнего океана магмы.
Анализ показал, что хотя распределение изотопов в мантии было относительно равномерным, этого недостаточно для объяснения чрезвычайно низкого уровня дейтерия в вулканических породах Баффина Земли в канадской Арктике и Исландии.
Читайте больше: Шансы на внеземную жизнь выросли: в ранней Вселенной нашли скрытые звезды
Чтобы объяснить необычные химические сигнатуры, исследователи выдвинули гипотезу о том, что водород с низким содержанием дейтерия миллиарды лет вытекал из металлического ядра в окружающую мантию.
Когда железо опускалось в центр, оно поглощало легкий водород, а следовательно - ядро недополучало дейтерий.
В пользу этой теории свидетельствуют и другие признаки:
Эти данные подтверждают гипотезу, что первичный летучий материал переносился из ядра в мантию, воздействуя на состав лавы на поверхности.
В будущем ученые планируют выяснить точные механизмы переноса веществ из самых глубоких слоев планеты.