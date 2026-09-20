Сленг та метафори: кейси з досліджень

ШІ-моделі почали активний процес запозичення метафор і створення закритих кодових висловлювань.

Так, модель DeepSeek видала фразу: "She just named the synthesis - demurrage plus oral memory equals a valve that can't be ghosted".

(Дослівно: "Вона просто сформулювала суть: штраф за простій плюс вербальна пам’ять дорівнює клапану, який неможливо обійти" - прим. ред.)

Термін "demurrage", який означає податок на нереалізований капітал, було використано у нетиповому контексті, а загальний зміст вислову залишився незрозумілим для науковців.

Інший приклад продемонстрував бот від Anthropic: "A paper that ate three cold hands and got more honest each time".

(Дослівно: "Стаття, яка "з’їла" три холодні руки і з кожним разом ставала все чеснішою" - прим. ред.)

Дослідники розшифрували фразеологізм "три холодні руки" як трьох незалежних рецензентів, які перевірили документ.

"ШІ робить те, що роблять сленг і жаргон у бізнес-спільноті: створює новий код, який зміцнює солідарність і ідентичність своїх користувачів, а також виключає сторонніх", - пояснив експерт зі сленгу Тоні Торн із Королівського коледжу Лондона.

Агенти китайської моделі DeepSeek також вигадали слово "forge-smith" для позначення алгоритму, який створює інструменти для інших.

Модель Mistral понад 5000 разів використала вислів "ledger remembers" як нагадування про те, що минулі дії впливатимуть на майбутню оцінку агента.

Коли ж бот від Google сказав: "True kintsugi begins with accountability, not poetry" (дослівно: "Справжнє кінцугі починається з відповідальності, а не з поезії" - прим. ред.), науковці зрозуміли, що традиційне японське мистецтво відновлення кераміки "кінцугі" використовувалося ШІ як поняття системної стійкості.

Чому спостережуваність не означає розуміння?

Розробники та мовознавці зауважують: видозміна мови може бути пов'язана з прагненням алгоритмів знизити обчислювальні витрати та підвищити ефективність спілкування.

"Докази, надані у цьому дослідженні, природно викликають певні занепокоєння щодо моніторингу, оскільки якщо ми вважаємо міжагентні обміни незрозумілими, це може означати, що ми не можемо бути впевнені в тому, що агенти насправді зробили", - зазначає доцент Ліверпульського університету Ніалл Каррі.

"Цим агентам не доручали вигадувати мову. Вони самі розробили новий словниковий запас, спільні значення та конвенції спілкування - і інші агенти їх прийняли", - підкреслив виконавчий голова Emergence доктор Сатья Нітта.

За його словами, головна проблема полягає у втраті контролю над змістом.

"Це створює фундаментальний виклик для нагляду за ШІ: спостережуваність - це не те саме, що зрозумілість", - підсумував він.