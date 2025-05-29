Втрачене пенсійне посвідчення можна відновити двома способами: інструкція

Як зазначили у ПФУ, пенсіонер може отримати новий документ, звернувшись до сервісного центру територіального органу ПФУ, або онлайн - через особистий кабінет на вебпорталі ПФУ чи за допомогою мобільного застосунку "Пенсійний фонд".

Сервісний центр ПФУ

При зверненні до сервісного центру ПФУ пенсіонеру потрібно пред’явити паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера та заповнити заяву на виготовлення пенсійного посвідчення, до якої додати кольорове фото розміром 3х2,5 см.

Заява онлайн

Щоб подати заяву на виготовлення пенсійного посвідчення через вебпортал ПФУ, потрібно зайти в розділ "Щодо пенсійного забезпечення" та обрати опцію "Заява на виготовлення паперового пенсійного посвідчення".

Якщо подавати заяву з мобільного застосунку "Пенсійний фонд", потрібно обрати вкладку "До ПФУ": розділ "Комунікації до ПФУ" - "Заява на виготовлення пенсійного посвідчення".

Для подання заяви на виготовлення посвідчення через електронні сервіси ПФУ потрібно підготувати скановані копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, власного підпису (має бути виконаний чорнилами чорного кольору) та фотокартку.

Сканкопії повинні бути кольоровими, чіткими; збереженими у форматах JPG або PDF. Розмір кожного файлу не має перевищувати 1 МБ, а назви мають відповідати виду відсканованого документа.

Пенсійне посвідчення (після виготовлення) буде видано людині в тому сервісному центрі ПФУ, який вона зазначила в заяві, повідомили у ПФУ.