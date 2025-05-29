Утраченное пенсионное удостоверение можно восстановить двумя способами: инструкция

Пенсионное удостоверение - документ, подтверждающий факт назначения лицу пенсии. В случае утраты его можно восстановить онлайн и офлайн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Как отметили в ПФУ, пенсионер может получить новый документ, обратившись в сервисный центр территориального органа ПФУ, или онлайн - через личный кабинет на веб-портале ПФУ или с помощью мобильного приложения "Пенсионный фонд".
При обращении в сервисный центр ПФУ пенсионеру нужно предъявить паспорт, справку о присвоении идентификационного номера и заполнить заявление на изготовление пенсионного удостоверения, к которому добавить цветное фото размером 3х2,5 см.
Чтобы подать заявление на изготовление пенсионного удостоверения через вебпортал ПФУ, нужно зайти в раздел "О пенсионном обеспечении" и выбрать опцию "Заявление на изготовление бумажного пенсионного удостоверения".
Если подавать заявление с мобильного приложения "Пенсионный фонд", нужно выбрать вкладку "В ПФУ": раздел "Коммуникации в ПФУ" - "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения".
Для подачи заявления на изготовление удостоверения через электронные сервисы ПФУ нужно подготовить сканированные копии паспорта, справки о присвоении идентификационного номера, собственной подписи (должна быть выполнена чернилами черного цвета) и фотографию.
Сканкопии должны быть цветными, четкими; сохраненными в форматах JPG или PDF. Размер каждого файла не должен превышать 1 МБ, а названия должны соответствовать виду отсканированного документа.
Пенсионное удостоверение (после изготовления) будет выдано человеку в том сервисном центре ПФУ, который он отметил в заявлении, сообщили в ПФУ.
Напомним, ПФУ запустил сервис для пенсионеров, с помощью которого можно сформировать е-пенсионное удостоверение (без бумажного аналога), для его отображения в мобильном приложении "Дія".
По данным ПФУ, количество пенсионеров в Украине на 1 апреля 2025 года составляло 10,3 млн человек.
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