Українцям виплатили пенсії: ПФУ назвав суму за місяць

Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за квітень 2025 року. На пенсійні виплати спрямовано 67,4 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПФУ.

За даними ПФУ, в тому числі через АТ "Укрпошта" виплачено 9,4 млрд гривень, через уповноважені банки - 58,0 млрд гривень. Сума не змінилася в порівнянні з березнем, коли після індексації було виплачено також 67,4 млрд гривень. У лютому на пенсійні випалити спрямували 62,2 млрд гривень, у січні - 61,7 млрд гривень. Одержувачі пенсій можуть отримувати виплати через відділення поштового зв'язку або на банківський рахунок. Одержувач виплати самостійно обирає спосіб отримання виплати, включно з будь-яким з уповноважених банків. Актуальний перелік банків розміщено на сайті Міністерства фінансів України.