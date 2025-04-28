Українцям виплатили пенсії: ПФУ назвав суму за місяць
Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за квітень 2025 року. На пенсійні виплати спрямовано 67,4 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПФУ.
За даними ПФУ, в тому числі через АТ "Укрпошта" виплачено 9,4 млрд гривень, через уповноважені банки - 58,0 млрд гривень.
Сума не змінилася в порівнянні з березнем, коли після індексації було виплачено також 67,4 млрд гривень.
У лютому на пенсійні випалити спрямували 62,2 млрд гривень, у січні - 61,7 млрд гривень.
Одержувачі пенсій можуть отримувати виплати через відділення поштового зв'язку або на банківський рахунок. Одержувач виплати самостійно обирає спосіб отримання виплати, включно з будь-яким з уповноважених банків. Актуальний перелік банків розміщено на сайті Міністерства фінансів України.
Індексація пенсій
Нагадаємо, Пенсійний фонд України з 1 березня 2025 року провів автоматичний перерахунок пенсій.
Пенсійні виплати індексовано на 11,5% з урахуванням інфляції та підвищення зарплат в Україні.
Планова індексація пенсій у березні призвела до підвищення виплат на 9,5%. Середній розмір пенсії з початку 2025 року зріс на 552,06 гривні або на 9,5% до 6 341,11 гривні на 1 квітня.
Порівняно з розміром пенсій рік тому (у квітні 2024 року) пенсії зросли на 10,4%. При цьому споживчі ціни в березні 2025 року були на 14,6% вищими, ніж рік тому. Таким чином, реальна пенсія скоротилася приблизно на 4%.
За даними ПФУ, кількість пенсіонерів в Україні на 1 квітня 2025 року становила 10 343 630 осіб. Це на 12 255 осіб більше, ніж на початку року (10 331 375 осіб).
Щорічна індексація є фактично єдиним способом підвищення пенсій. Інших значущих підвищень у 2025 році не буде.
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