Из-за вторжения в Украину. Советник России при ООН подал в отставку

Сотрудник постоянного представительства России при ООН в Женеве Борис Бондарев принял решение подать в отставку. Главной причиной этому стала война в Украине, начатая РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Бондарева, текст которого опубликовал директор правозащитной компании UN Watch Гиллель Нойер.
"Развязанная Путиным агрессивная война с Украиной, а по факту со всем западным миром, - не только преступление против украинского народа, но и, пожалуй, самое тяжкое преступление против народа России", - заявил Бондарев.
Также он назвал министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова "хорошей иллюстрацией деградации этой системы".
"К сожалению, все эти двадцать лет уровень лжи и непрофессионализма в работе МИД все время возрастал", - подчеркнул дипломат.
Напомним, ранее стало известно, что российская политическая элита не довольна действиями президента Российской Федерации Владимира Путина. Их позиция уже привела к изменению целей войны, развязанной против Украины.
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