Через вторгнення в Україну. Радник Росії при ООН подав у відставку

"Розв'язана Путіним агресивна війна з Україною, а насправді з усім західним світом, - не лише злочин проти українського народу, а й, мабуть, найтяжчий злочин проти народу Росії", - заявив Бондарєв.

Також він назвав міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова "гарною ілюстрацією деградації цієї системи".

"На жаль, всі ці двадцять років рівень брехні та непрофесіоналізму у роботі МЗС весь час зростав", - наголосив дипломат.