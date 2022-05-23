RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Через вторгнення в Україну. Радник Росії при ООН подав у відставку

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Співробітник постійного представництва Росії при ООН у Женеві Борис Бондарєв вирішив подати у відставку. Головною причиною цього стала війна в Україні, яку розпочала РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Бондарєва, текст якої опублікував директор правозахисної компанії UN Watch Гіллель Нойєр.

"Розв'язана Путіним агресивна війна з Україною, а насправді з усім західним світом, - не лише злочин проти українського народу, а й, мабуть, найтяжчий злочин проти народу Росії", - заявив Бондарєв.

Також він назвав міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова "гарною ілюстрацією деградації цієї системи".

"На жаль, всі ці двадцять років рівень брехні та непрофесіоналізму у роботі МЗС весь час зростав", - наголосив дипломат.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російська політична еліта незадоволена діями президента Російської Федерації Володимира Путіна. Їхня позиція вже призвела до зміни цілей війни, розв'язаної проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООНМЗС РФВійна Росії проти України