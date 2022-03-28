Вторжением в Украину Путин добился обратного эффекта, - Шольц

Вторжением в Украину Владимир Путин добился прямо противоположного тому, чего хотел. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, президент РФ действительно думал, что его войска будут приветствоваться в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ARD .

Действия Путина также способствовали тому, что НАТО усилила защиту восточного фланга альянса, отметил канцлер.

"Фактически вся Украина срослась как нация", - добавил Шольц.

Он подчеркнул, что украинцы оказали сильное сопротивление российскому оккупанту.

Ранее Шольц заявил, что Североатлантический альянс не ставит свой целью смену власти в России. Данный вопрос не рассматривается даже в политике, выбранной НАТО.

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