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Шольц о заявлении Байдена: у НАТО нет цели сменить власть в России

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Берлин, Понедельник 28 марта 2022 01:28
Шольц о заявлении Байдена: у НАТО нет цели сменить власть в России Фото: Олаф Шольц, новый канцлер Германии (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Североатлантический альянс не ставит свой целью смену власти в России. Данный вопрос не рассматривается даже в политике, выбранной НАТО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ARD.

Шольц прокомментировал выступление накануне в Польше президента США Джо Байдена. Американский лидер заявил, что "Путин не может оставаться у власти".

"Это не является нашей целью. Мы едины в том, что смена режима в России не стоит на повестке дня и не является целью политики, которую мы ведем", - подчеркнул канцлер.

Ранее Кремль отреагировал на заявление президента США Джо Байдена о том, что Владимир Путин "не может оставаться у власти", заявив, что россияне сами должны выбирать себе президента.

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