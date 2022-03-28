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Вторгненням в Україну Путін домігся зворотного ефекту, - Шольц

Фото: Олаф Шольц, новий канцлер Німеччини (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Вторгненням в Україну Володимир Путін домігся прямо протилежного тому, чого хотів. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, президент РФ дійсно думав, що його війська будуть вітатися в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ARD.

Він підкреслив, що українці чинили сильний опір російському окупанту.

"Фактично вся Україна зрослася як нація", - додав Шольц.

Дії Путіна також сприяли тому, що НАТО посилила захист східного флангу альянсу, зазначив канцлер.

Раніше Шольц заявив, що Північноатлантичний альянс не ставить собі за мету зміну влади в Росії. Дане питання не розглядається навіть у політиці, обраній НАТО.

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Вторгнення Росії до України