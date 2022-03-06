Вторжение России: жители Алматы вышли на массовую акцию в поддержку Украины

На одиннадцатый день войны России против Украины жители казахстанского города Алматы вышли на массовую акцию. Люди выражают поддержку Украине, поют гимн и призывают Россию закончить войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на vlast.kz .

Сообщается, что к началу акции собралось не менее 1 500 человек. На подъездах к скверу за кинотеатром "Сары-Арка", где проходит митинг - огромные пробки, люди продолжают прибывать к месту акции.

В начале митинга участники исполнили гимны Казахстана и Украины. Они держат в руках флаги двух стран и многочисленные плакаты. Также сообщается, что это второй согласованный местными властями митинг после событий января 2022 года.