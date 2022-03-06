Вторгнення Росії: жителі Алмати вийшли на масову акцію на підтримку України

На одинадцятий день війни Росії проти України жителі казахстанського міста Алмати вийшли на масову акцію. Люди висловлюють підтримку Україні, співають гімн і закликають Росію закінчити війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на vlast.kz .

Повідомляється, що до початку акції зібралося не менше 1 500 осіб. На під'їздах до скверу за кінотеатром" Сари-Арка", де проходить мітинг - величезні затори, люди продовжують прибувати до місця акції.

На початку мітингу учасники виконали гімни Казахстану та України. Вони тримають в руках прапори двох країн і численні плакати. Також повідомляється, що це другий узгоджений місцевою владою мітинг після подій січня 2022 року.