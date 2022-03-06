Вторгнення Росії: жителі Алмати вийшли на масову акцію на підтримку України
На одинадцятий день війни Росії проти України жителі казахстанського міста Алмати вийшли на масову акцію. Люди висловлюють підтримку Україні, співають гімн і закликають Росію закінчити війну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на vlast.kz.
Повідомляється, що до початку акції зібралося не менше 1 500 осіб. На під'їздах до скверу за кінотеатром" Сари-Арка", де проходить мітинг - величезні затори, люди продовжують прибувати до місця акції.
На початку мітингу учасники виконали гімни Казахстану та України. Вони тримають в руках прапори двох країн і численні плакати. Також повідомляється, що це другий узгоджений місцевою владою мітинг після подій січня 2022 року.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що опозиційні політики в Росії закликають росіян масово виходити на акції протесту проти війни в Україні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.