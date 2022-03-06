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Вторгнення Росії: жителі Алмати вийшли на масову акцію на підтримку України

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Алмати, Неділя 06 березня 2022 09:59
Вторгнення Росії: жителі Алмати вийшли на масову акцію на підтримку України Фото: акція в Алмати на підтримку України (vlast.kz)
Автор: Сергей Новиков

На одинадцятий день війни Росії проти України жителі казахстанського міста Алмати вийшли на масову акцію. Люди висловлюють підтримку Україні, співають гімн і закликають Росію закінчити війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на vlast.kz.

Повідомляється, що до початку акції зібралося не менше 1 500 осіб. На під'їздах до скверу за кінотеатром" Сари-Арка", де проходить мітинг - величезні затори, люди продовжують прибувати до місця акції.

На початку мітингу учасники виконали гімни Казахстану та України. Вони тримають в руках прапори двох країн і численні плакати. Також повідомляється, що це другий узгоджений місцевою владою мітинг після подій січня 2022 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що опозиційні політики в Росії закликають росіян масово виходити на акції протесту проти війни в Україні.

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Казахстан Алматы Війна Росії проти України
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