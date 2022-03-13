Вторжение России в Украину угрожает демократии и безопасности в Европе, - вице-президент США

Вице-президент США Камала Харрис высказалась о неспровоцированной войне России против Украины и предупредила, что такие действия страны-агрессора несут угрозу демократии и безопасности других государств Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Российское вторжение угрожает не только демократии в Украине, оно угрожает демократии и безопасности во всей Европе", - подчеркнула она на зимней встрече Национального комитета Демократической партии в Вашингтоне.
Харрис отметила единство между США и их союзниками по НАТО и Европе, которое назвала "самой большой силой".
"Океан, который нас разделяет, не оставит нас равнодушными к этой агрессии... Соединенные Штаты твердо стоят на стороне украинского народа в защите альянса НАТО", - сказала вице-президент США.
Также она рассказала присутствующим о встрече с марокканским студентом, который был вынужден покинуть Украину из-за войны, и о бедственном положении миллионов беженцев, спасающихся от атак РФ.
Напомним, ранее вице-президент США Камала Харрис во время встречи с польским премьер-министром пообещала России тяжелые последствия за агрессивные действия против Украины.
Также перед этим Камала Харрис заявила, что руководитель Кремля Путин не заинтересован в серьезной дипломатии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.