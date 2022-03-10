ru ua
Чт, 10 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия заплатит высокую цену за агрессию против Украины, – вице-президент США Харрис

Новина українською →
Варшава, Четверг 10 марта 2022 15:49
Россия заплатит высокую цену за агрессию против Украины, – вице-президент США Харрис Фото: Камала Харрис (Reuters)
Автор: Антон Федорцив

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис во время встречи с польским премьер-министром Матеушем Моравецким пообещала России тяжелые последствия за агрессивные действия против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Вице-президент заверила, что США и Польша имеют общие взгляды на многие темы, особенно в отношении Украины. Она подчеркнула, что Вашингтон будет продолжать поддерживать регион и Украину "в вопросах безопасности и гуманитарной помощи".

"Нужно сделать все возможное, чтобы быть уверенными, что Россия заплатит высокую цену и будет нести тяжелые последствия за свои агрессивные действия", - заявила Харрис.

Напомним, что американский Госдепартамент обвинил РФ в распространении заведомой лжи о биологическом оружии Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
Связь, деньги, документы. Что нужно знать украинцам в условиях войны с Россией
Связь, деньги, документы. Что нужно знать украинцам в условиях войны с Россией
DAILY
Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины