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Путин не заинтересован в серьезной дипломатии, - вице-президент США

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Бухарест, Пятница 11 марта 2022 17:16
Путин не заинтересован в серьезной дипломатии, - вице-президент США Фото: вице-президент СЩА Камала Харрис (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что руководитель Кремля Владимир Путин не заинтересован в серьезной дипломатии. При этом она подчеркнула, что Соединенные Штаты привержены поиску дипломатического решения, однако она не выразила оптимизма по поводу того, что Москва в настоящее время стремится к такому решению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"С самого начала Соединенные Штаты искренне пытались участвовать в дипломатии. Из всего, что мы знаем и чему были свидетелями, Путин не показывает никаких признаков участия в серьезной дипломатии", - заявила Харрис.

Она подчеркнула, что Россия занимается ложью и дезинформацией, что, по ее словам, США уже давно определили.

Она добавила, что по мере продолжения дипломатических усилий Россия должна нести ответственность за свои действия.

"Мы считаем, что дипломатия - это путь к решению этих вопросов", - сказала она, отметив, что это должно "сосуществовать с нашим обязательством обеспечить прочность наших союзов, и что должны быть серьезные последствия и ответственность за то, что делает Россия".

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