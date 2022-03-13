ru ua
Вс, 13 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Вторжение России в Украину угрожает демократии и безопасности в Европе, - вице-президент США

Новина українською →
Воскресенье 13 марта 2022 04:30
Вторжение России в Украину угрожает демократии и безопасности в Европе, - вице-президент США Фото: вице-президент СЩА Камала Харрис (facebook.com/VicePresident)
Автор: Владимир Костырин

Вице-президент США Камала Харрис высказалась о неспровоцированной войне России против Украины и предупредила, что такие действия страны-агрессора несут угрозу демократии и безопасности других государств Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Российское вторжение угрожает не только демократии в Украине, оно угрожает демократии и безопасности во всей Европе", - подчеркнула она на зимней встрече Национального комитета Демократической партии в Вашингтоне.

Харрис отметила единство между США и их союзниками по НАТО и Европе, которое назвала "самой большой силой".

"Океан, который нас разделяет, не оставит нас равнодушными к этой агрессии... Соединенные Штаты твердо стоят на стороне украинского народа в защите альянса НАТО", - сказала вице-президент США.

Также она рассказала присутствующим о встрече с марокканским студентом, который был вынужден покинуть Украину из-за войны, и о бедственном положении миллионов беженцев, спасающихся от атак РФ.

Напомним, ранее вице-президент США Камала Харрис во время встречи с польским премьер-министром пообещала России тяжелые последствия за агрессивные действия против Украины.

Также перед этим Камала Харрис заявила, что руководитель Кремля Путин не заинтересован в серьезной дипломатии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Европа Война России против Украины
NEWS
Украина и РФ договорились о создании рабочих подгрупп
Украина и РФ договорились о создании рабочих подгрупп
DAILY
Когда Украина вступит в Евросоюз: вопросы и ответы
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Когда Украина вступит в Евросоюз: вопросы и ответы