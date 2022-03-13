Вторгнення Росії в Україну загрожує демократії та безпеці в Європі, - віце-президент США
Віце-президент США Камала Харріс висловилася про неспровоковану війну Росії проти України та попередила, що такі дії країни-агресора несуть загрозу демократії та безпеці інших держав Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Російське вторгнення загрожує не тільки демократії в Україні, воно загрожує демократії та безпеці у всій Європі", - наголосила вона на зимовій зустрічі Національного комітету Демократичної партії у Вашингтоні.
Харріс відзначила єдність між США та їхніми союзниками по НАТО і Європі, яку назвала "найбільшою силою".
"Океан, який нас розділяє, не залишить нас байдужими до цієї агресії... Сполучені Штати твердо стоять на боці українського народу в захисті альянсу НАТО", - сказала віце-президент США.
Також вона розповіла присутнім про зустріч з марокканським студентом, який був змушений покинути Україну через війну, і про тяжке становище мільйонів біженців, які рятуються від атак РФ.
Нагадаємо, раніше віце-президент США Камала Харріс під час зустрічі з польським прем'єр-міністром пообіцяла Росії важкі наслідки за агресивні дії проти України.
Також перед цим Камала Харріс заявила, що керівник Кремля Путін не зацікавлений у серйозній дипломатії.
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