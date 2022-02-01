Вторжение России в Украину станет поражением для Путина, - Джонсон

Премьер-министр Великобритании заявил, что вторжение РФ в Украину станет поражением для президента РФ Владимира Путина. При этом он подчеркнул, что вторжение может стать политической и гуманитарной катастрофой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Джонсона с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Дальнейшее вторжение России в Украину было бы политической и гуманитарной катастрофой. Это было бы и военной катастрофой как для России, так и для мира. Потенциальное вторжение было бы поражением Путина, который говорит, что заботится об интересах украинского народа", - заявил премьер Британии.

Напомним, ранее Джонсон объявил об усилении военного вклада страны в НАТО на фоне российской эскалации вокруг Украины.

Кроме того, Британия намерена разместить больше сил в Восточной Европе в случае вторжения России в Украину.

Добавим, что ранее Джонсон допустил, что вторжение России в Украину может стать для президента РФ Владимира Путина "новой Чечней".