Вторжение России в Украину может произойти в любой момент, - Блинкен

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать новое вторжение в Украину в любой момент. Это может произойти, в том числе и до окончания Олимпийских игр в Пекине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Россия направила дополнительные силы к границе с Украиной и может начать вторжение в любое время, в частности во время зимних Олимпийских игр",-предположил Блинкен.
Он отметил, что Вашингтон продолжает сокращать численность сотрудников своего посольства в Украине, и повторил призыв Госдепартамента к американским гражданам немедленно покинуть Украину.
"Проще говоря, мы продолжаем наблюдать очень тревожные признаки российской эскалации, включая прибытия новых сил к границе с Украиной. Как мы говорили ранее, мы находимся в ситуации, когда вторжение может начаться в любое время, и для понимания, это включает период во время Олимпийский игр", - резюмировал Блинкен.
Напомним, американская компания Maxar Technologies обнародовала новые спутниковые снимки из которых заметно, что Россия продолжает перебрасывать войска и технику в оккупированный Крым и Беларусь, где со вчерашнего дня продолжаются учения.
При этом, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация с безопасностью в Украине не меняется. Комментируя накопление российских войск на границе, он заявил, что не видит ничего нового.
Отметим, в конце января американское издание Bloomberg рассказало, что лидер Китая Си Цзиньпин мог попросить президента России Владимира Путине не нападать на Украину во время Олимпиады в Пекине.