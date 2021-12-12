Вторжение России в Украину откроет новую эру без правил, - Резников

"В Россию вернется много гробов", - заявил министр.

Он также добавил, что вдоль украинских границ развернуто около 100 тысяч российских войск - примерно столько же, сколько было развернуто весной и летом. Хотя Москва строит лагеря для 175 тысяч человек, многие палатки, похоже, не заняты, сказал Резников.

Тем не менее, по словам министра, война станет бедствием для Европы, поскольку миллионы украинцев, вероятно, будут бежать в ЕС, а огромный экспорт зерна из Украины окажется под угрозой.