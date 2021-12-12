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Вторгнення Росії в Україну відкриє нову еру без правил, - Резніков

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Неділя 12 грудня 2021 22:47
Вторгнення Росії в Україну відкриє нову еру без правил, - Резніков Фото: міністр оборони Олексій Резніков (УНІАН)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вторгнення Росії в Україну ознаменує кінець нинішнього світу. При цьому напад також відкриє нову еру без міжнародних правил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

"У Росію повернеться багато трун", - заявив міністр.

Він також додав, що вздовж українських кордонів розгорнуто близько 100 тисяч російських військ - приблизно стільки ж, скільки було розгорнуто навесні і влітку. Хоча Москва будує табори для 175 тисяч осіб, багато наметів, схоже, не зайняті, сказав Резніков.

Тим не менш, за словами міністра, війна стане лихом для Європи, оскільки мільйони українців, ймовірно, будуть тікати в ЄС, а величезний експорт зерна з України опиниться під загрозою.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Резніков заявив, що вторгнення Росії в Україну може закінчитися кривавою різаниною, а також попередив, що "російські військові повернуться на батьківщину в трунах".

Він також назвав фактори, які можуть знизити ймовірність вторгнення Росії.

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