Вторжение России в Украину остановило половину мирового производства неона для чипов, - Reuters

По подсчетам Reuters, основанным на данных компаний и исследовательской фирмы Techcet, от 45% до 54% мирового неона полупроводникового качества, критичного для лазеров, используемых для производства чипов, поступает от двух украинских компаний, Ingas и Cryoin. По оценкам Techcet, в прошлом году мировое потребление неона для производства чипов достигло около 540 метрических тонн.

По словам представителей компаний, с которыми связалось агентство Reuters, обе фирмы свернули свою деятельность, поскольку российские войска активизировали свои атаки на города по всей Украине, убивая мирных жителей и разрушая ключевую инфраструктуру.

Остановка омрачает мировое производство чипов, которые уже были в дефиците после того, как пандемия коронавируса привела к росту спроса на мобильные телефоны, ноутбуки, а затем и автомобили, что вынудило некоторые фирмы сократить производство.

По словам Анджело Зино, аналитика CFRA, хотя оценки количества неоновых запасов, которые производители чипов держат в наличии, сильно различаются, производство может пострадать, если война затянется.

"Если к апрелю запасы будут исчерпаны, а у производителей чипов не будет заказов в других регионах мира, это, вероятно, означает дополнительные ограничения для более широкой цепочки поставок и невозможность производить конечный продукт для многих ключевых клиентов", - сказал он.