Вторгнення Росії в Україну зупинило половину світового виробництва неону для чіпів, - Reuters

За підрахунками Reuters, заснованим на даних компаній і дослідницької фірми Techcet, від 45% до 54% світового неону напівпровідникової якості, критичного для лазерів, використовуваних для виробництва чіпів, надходить від двох українських компаній, Ingas і Cryoin. За оцінками Techcet, в минулому році світове споживання неону для виробництва чіпів досягло близько 540 метричних тонн.

За словами представників компаній, з якими зв'язалося агентство Reuters, обидві фірми згорнули свою діяльність, оскільки російські війська активізували свої атаки на міста по всій Україні, вбиваючи мирних жителів і руйнуючи ключову інфраструктуру.

Зупинка затьмарює світове виробництво чіпів, які вже були в дефіциті після того, як пандемія коронавірусу призвела до зростання попиту на мобільні телефони, ноутбуки, а потім і автомобілі, що змусило деякі фірми скоротити виробництво.

За словами Анжело Зіно, аналітика CFRA, хоча оцінки кількості неонових запасів, які виробники чіпів тримають в наявності, сильно розрізняються, виробництво може постраждати, якщо війна затягнеться.

"Якщо до квітня запаси будуть вичерпані, а у виробників чіпів не буде замовлень в інших регіонах світу, це, ймовірно, означає додаткові обмеження для більш широкого ланцюжка поставок і неможливість виробляти кінцевий продукт для багатьох ключових клієнтів", - сказав він.