Вторжение России в Украину нереалистично: Эрдоган сделал заявление

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что новое вторжение России в Украину нереалистично. По его словам, Украина не обычная страна, Украина - сильное государство.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Daily Sabah .

По его словам, России для этого нужно оценить ситуацию в мире.

"Я не считаю реалистичным сценарий вторжения России в Украину... Кроме того, для того, чтобы Россия пошла на этот шаг, ей необходимо проанализировать ситуацию во всем мире и свою собственную ситуацию", - сказал Эрдоган.

Эрдоган также подчеркнул необходимость обсуждения этого вопроса с президентом России Владимиром Путиным.