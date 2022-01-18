Вторгнення Росії в Україну нереалістичне: Ердоган зробив заяву

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що нове вторгнення Росії в Україну нереалістичне. За його словами, Україна не звичайна країна, Україна - сильна держава.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Daily Sabah.
За його словами, Росії для цього слід оцінити ситуацію в світі.
"Я не вважаю реалістичним сценарій вторгнення Росії в Україну... Крім того, щоб Росія пішла на цей крок, їй необхідно проаналізувати ситуацію в усьому світі і свою власну ситуацію", - сказав Ердоган.
Ердоган також наголосив на необхідності обговорення цього питання з президентом Росії Володимиром Путіним.