Вторгнення Росії в Україну нереалістичне: Ердоган зробив заяву

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що нове вторгнення Росії в Україну нереалістичне. За його словами, Україна не звичайна країна, Україна - сильна держава.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Daily Sabah .

За його словами, Росії для цього слід оцінити ситуацію в світі.

"Я не вважаю реалістичним сценарій вторгнення Росії в Україну... Крім того, щоб Росія пішла на цей крок, їй необхідно проаналізувати ситуацію в усьому світі і свою власну ситуацію", - сказав Ердоган.

Ердоган також наголосив на необхідності обговорення цього питання з президентом Росії Володимиром Путіним.