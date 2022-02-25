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Вторжение России в Украину, это начало войны против Европы, - Зеленский

Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский назвал войну с Российской Федерацией - началом войны агрессора против Европы. Призвал европейских союзников помогать нашей стране активнее.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского.

"Это не просто вторжение России в Украину, это начало войны против Европы. Против единства Европы. Против элементарных прав человека в Европе. Против всех правил сосуществования на континенте. Против того, что европейские государства отказываются делить, именно делить границы силой", - заявил президент.

По словам Зеленского, ракетно-бомбовые удары в Украине, танковые колонны и авианалеты напоминают времена Второй мировой войны.

"Уверен, вы это видите - вы все, вся Европа. Но мы не видим полностью, что вы собираетесь с этим делать. Как собираетесь защищать себя, когда так медленно помогаете нам в Украине?", - спросил президент.

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Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияУкраинаЕвропа