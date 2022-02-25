Вторгнення Росії в Україну, це початок війни проти Європи, - Зеленський

"Це не просто вторгнення Росії в Україну, це початок війни проти Європи. Проти єдності Європи. Проти елементарних прав людини у Європі. Проти всіх правил співіснування на континенті. Проти того, що європейські держави відмовляються ділити, саме ділити кордони силою", - заявив президент.

За словами Зеленського, ракетно-бомбові удари в Україні, танкові колони та авіанальоти нагадують часи Другої світової війни.

"Впевнений, ви це бачите – ви всі, вся Європа. Але ми не бачимо вповні, що ви збираєтеся з цим робити. Як збираєтеся захищати себе, коли так повільно допомагаєте нам в Україні?", - запитав президент.