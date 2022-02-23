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Вторжение России. Рада изменила Бюджетный кодекс для обеспечения безопасности

Автор: Наталья Юрченко

Верховная Рада Украины на заседании в среду, 23 февраля, внесла изменения в Бюджетный кодекс. Таким образом парламент обеспечил оперативное финансирование оборонной сферы в случае российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина из ссылки на пресс-службу Верховной Рады.

Народные депутаты приняли Закон Украины о внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины (№ 7100). Документ поддержали 355 парламентариев.

Документ гарантирует, что в условиях обострения военной угрозы, государство максимально и оперативно использует все возможности для обеспечения осуществления расходов на национальную безопасность и оборону.

Как сообщало РБК-Украина ранее, режим чрезвычайного положения введут во всех регионах Украины, кроме Донецкой и Луганской областей.

Также Алексей Данилов заявил, что при необходимости в Украине могут ввести комендантский час.

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Верховная радаВторжение России в Украину