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Вторгнення Росії. Рада змінила Бюджетний кодекс для забезпечення безпеки

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Україна, Середа 23 лютого 2022 14:19
Вторгнення Росії. Рада змінила Бюджетний кодекс для забезпечення безпеки Фото: Рада підтримала зміни до Бюджетного кодекса (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Верховна Рада України на засіданні у середу, 23 лютого, внесла зміни до Бюджетного кодексу. Таким чином парламент забезпечив оперативне фінансування оборонної сфери у випадку російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на прес-службу Верховної Ради.

Народні депутати ухвалили Закон України про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України (№ 7100). Документ підтримали 355 парламентарів.

Документ гарантує, що в умовах загострення військової загрози, держава максимально та оперативно використає всі можливості для забезпечення здійснення видатків на національну безпеку і оборону.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, режим надзвичайному стану запровадять у всіх регіонах України, крім Донецької та Луганської областей.

Також Олексій Данилов заявив, що при необхідності в Україні можуть ввести комендантську годину.

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