Вторжение РФ в Украину повлияет на содержание новой стратегии нацбезопасности США, - Пентагон

Вторжение РФ на территорию Украины окажет воздействие на новую редакцию стратегии национальной безопасности США. Документ в настоящее время разрабатывается администрацией США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пентагона.
По словам пресс-секретаря американского военного ведомства Джона Кирби, в положениях будет учтено происходящее вокруг Украины.
"Не хочу её оглашать в предварительном порядке. Я бы сказал только, что, безусловно, стратегия будет составлена с учетом происходящего в Украине", - отметил представитель военного ведомства США.
Напомним, перед этим президент США Джо Байден назвал Путина кровавым диктатором и чистейшим головорезом.
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