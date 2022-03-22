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Вторгнення РФ в Україну вплине на зміст нової стратегії нацбезпеки США, - Пентагон

Фото: прессекретар Пентагону Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Вторгнення РФ на територію України матиме вплив на нову редакцію стратегії національної безпеки США. Документ в даний час розробляється адміністрацією США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Пентагона.

За словами прессекретаря американського військового відомства Джона Кірбі, в положеннях буде враховано те, що відбувається навколо України.

"Не хочу її оголошувати в попередньому порядку. Я б сказав тільки, що, безумовно, стратегія буде складена з урахуванням того, що відбувається в Україні", - зазначив представник військового відомства США.

Нагадаємо, перед цим президент США Джо Байден назвав Путіна кривавим диктатором і найчистішим головорізом.

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Пентагон