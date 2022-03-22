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Вторжение РФ в Украину повлияет на содержание новой стратегии нацбезопасности США, - Пентагон

Новина українською →
Вашингтон, Вторник 22 марта 2022 23:34
Вторжение РФ в Украину повлияет на содержание новой стратегии нацбезопасности США, - Пентагон Фото: пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Вторжение РФ на территорию Украины окажет воздействие на новую редакцию стратегии национальной безопасности США. Документ в настоящее время разрабатывается администрацией США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пентагона.

По словам пресс-секретаря американского военного ведомства Джона Кирби, в положениях будет учтено происходящее вокруг Украины.

"Не хочу её оглашать в предварительном порядке. Я бы сказал только, что, безусловно, стратегия будет составлена с учетом происходящего в Украине", - отметил представитель военного ведомства США.

Напомним, перед этим президент США Джо Байден назвал Путина кровавым диктатором и чистейшим головорезом.

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