ru ua
Вт, 08 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Вторжение РФ в Украину поставит крест на "Северном потоке-2", - Кулеба

Новина українською →
Киев, Вторник 08 февраля 2022 12:15
Вторжение РФ в Украину поставит крест на "Северном потоке-2", - Кулеба Фото: глава МИД Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что российский газопровод "Северный поток-2" является вопросом безопасности для всей Европы. А потому, в случае нового вторжения РФ в Украину будет поставлен крест на этом проекте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД во время брифинга.

"Северный поток-2" - это проблема безопасности для всей Европы. Для нас является позитивным вопрос, что есть определенный консенсус, что не нужно спешить с его сертификацией, а во-вторых, дальнейшее военное вмешательство РФ в Украину ставит крест на этом проекте", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что российскому газопроводу "Северный поток-2" придет конец, если Россия нападет на Украину.

Ранее лава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что запуск "Северного потока-2" зависит от того, вторгнется ли РФ в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Северный поток-2 Вторжение России в Украину
NEWS
Зеленский обещает смартфоны всем вакцинированным пенсионерам
Зеленский обещает смартфоны всем вакцинированным пенсионерам
DAILY
Вечеринка с последствиями. Британскому премьеру Джонсону грозит отставка
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Вечеринка с последствиями. Британскому премьеру Джонсону грозит отставка