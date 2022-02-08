Вторжение РФ в Украину поставит крест на "Северном потоке-2", - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что российский газопровод "Северный поток-2" является вопросом безопасности для всей Европы. А потому, в случае нового вторжения РФ в Украину будет поставлен крест на этом проекте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД во время брифинга.
"Северный поток-2" - это проблема безопасности для всей Европы. Для нас является позитивным вопрос, что есть определенный консенсус, что не нужно спешить с его сертификацией, а во-вторых, дальнейшее военное вмешательство РФ в Украину ставит крест на этом проекте", - подчеркнул Кулеба.
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что российскому газопроводу "Северный поток-2" придет конец, если Россия нападет на Украину.
Ранее лава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что запуск "Северного потока-2" зависит от того, вторгнется ли РФ в Украину.