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Вторгнення РФ в Україну поставить хрест на "Північному потоці-2", - Кулеба

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Київ, Вівторок 08 лютого 2022 12:15
Вторгнення РФ в Україну поставить хрест на "Північному потоці-2", - Кулеба Фото: глава МЗС Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що російський газопровід "Північний потік-2" є безпековим питанням для всієї Європи. А тому, у випадку нового вторгнення РФ в Україну буде поставлено хрест на цьому проекті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС під час брифінгу.

"Північний потік-2" - це безпекова проблема для всієї Європи. Для нас є позитивним питання, що є певний консенсус, що не потрібно поспішати з його сертифікацією, а по-друге - подальше військове втручання РФ в Україну ставить хрест на цьому проекті", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що російському газопроводу "Північний потік-2" прийде кінець, якщо Росія нападе на Україну.

Раніше лава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що запуск "Північного потоку-2" залежить від того, чи вторгнеться РФ в Україну.

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Північний потік-2 Вторгнення Росії до України
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