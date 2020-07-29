Друга доба перемир'я: на Донбасі зафіксували один обстріл

Фото: ООС на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)

Жодний військовий не постраждав

За минулу добу підрозділами Об’єднаних сил зафіксовано лише один постріл з підствольного гранатомету, що здійснили збройні формування Російської Федерації. Це сталося біля населеного пункту Шуми.

Про це повідомили у прес-центрі ООС.

Зазначається, що постріл був неприцільним і ніс провокативний характер, тому українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

"Втрат серед українських захисників, внаслідок ворожого пострілу, немає", - йдеться в повідомленні.

Станом на ранок 29 липня, обстрілів не зафіксовано. В штабі ООС заявляють, що ситуація повністю контрольована.

Нагадаємо, 27 липня набула чинності домовленість про повне припинення вогню на Донбасі.

Однак, за перші два дні перемир'я бойовики порушили режим припинення вогню три рази.

РБК-Україна писало, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 111 порушень "тиші" на Донбасі у перший день домовленостей про перемир'я.