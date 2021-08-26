Второй взрыв в Кабуле осуществили при помощи заминированного авто, - Sky News

Второй взрыв возле аэропорта Кабула (Афганистан) осуществили при помощи заминированного автомобиля. В районе взрыва одновременно находились не менее 400 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

В частности, по словам источника в Министерстве обороны Великобритании, первый взрыв совершил террорист-смертник. А второй взрыв у ворот Abbey Gate стал атакой с помощью заминированного автомобиля.

Также сообщается, что более 30 человек пострадали в результате обоих взрывов. По меньшей мере шестеро пострадавших умерли, когда их доставили в больницу.