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Второй взрыв в Кабуле осуществили при помощи заминированного авто, - Sky News

Автор: РБК-Украина

Второй взрыв возле аэропорта Кабула (Афганистан) осуществили при помощи заминированного автомобиля. В районе взрыва одновременно находились не менее 400 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

В частности, по словам источника в Министерстве обороны Великобритании, первый взрыв совершил террорист-смертник. А второй взрыв у ворот Abbey Gate стал атакой с помощью заминированного автомобиля.

Также сообщается, что более 30 человек пострадали в результате обоих взрывов. По меньшей мере шестеро пострадавших умерли, когда их доставили в больницу.

Напомним, по данным представителей талибов, в результате теракта погибли не менее 13 человек, среди жертв есть дети.

Кроме того, Пентагон подтвердил гибель американских граждан.

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АфганистанКабулВзрыв