ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Второй вратарь "Реала" Навас согласовал контракт с ПСЖ

Новости » Спорт    30.08.2019 - 09:36
Второй вратарь "Реала" Навас согласовал контракт с ПСЖ
Фото: Кейлор Навас (realmadrid.com)

Шанс для Лунина

Голкипер мадридского "Реала" Кейлор Навас все же продолжит карьеру во французском "Пари Сен-Жермен". Об этом пишет Marca.

Как утверждает источник, костариканский вратарь согласовал условия личного контракта, который будет расчитан на три сезона и позволит ему зарабатывать шесть миллионов евро за сезон.

В ближайшее время клубы объявят о трансфере официально.

Навас перешел в "Реал" летом 2014 года из "Леванте". За пять лет выступлений на "Сантьяго Бернабеу" он выиграл с командой 12 трофеев. В текущем сезоне в матчах на клубном уровне вратарь участия не принимал. Его контракт со "сливочными" рассчитан до лета следующего года.

Отметим, что Кейлор Навас - второй вратарь мадридцев после Тибо Куртуа. Костариканец решил уйти в другую команду, чтобы получать больше игрового времени. Теперь "Реал" вынужден искать голкипера, который мог бы стать дублером бельгийца.

Напомним, другие вратари мадридского клуба Андрей Лунин и Люка Зидан были отправлены в аренду "Вальядолида" и "Расинга" соответственно для получения игровой практики.

Главный тренер ПСЖ назвал условие ухода Неймара Лунин вошел в топ-60 лучших молодых игроков мира
Новости Украины РеалПСЖтрансферыпереход
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь