Второй вопрос в опросе президента уже более года блокирует "Слуга народа", - Шахов

Вопрос, который президент анонсировал для "общенародного опроса" - создание свободной экономической зоны на Донбассе - уже второй год на рассмотрении Верховной рады.

Об этом заявил сопредседатель партии "Наш край" Сергей Шахов, избранный в Верховную Раду от Луганской области, в Faсebook.

"Очень хорошо, что власть готова слышать и поддерживать разумные мысли. Очень плохо, что она делает это только перед выборами и только для пиара ", - написал Шахов.

Он также отмечает, что поданный им законопроект №2070, блокирует парламентское монобольшинство, то есть президентская фракция Слуга народа. Законопроект предусматривает создание свободной экономической зоны на территории Луганской и Донецкой областей с целью развития и стимулирования бизнеса.

"Вот какие дела: сначала полное игнорирование со стороны монобольшинства и правительства... а перед выборами - это вопрос номер два от Зеленского", - отметил Шахов.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский официально объявил три финальных вопроса всенародного опроса. Опрос будет проводиться в день местных выборов, 25 октября.

В свою очередь, законопроект № 2070 был зарегистрирован в сентябре прошлого года, однако на голосование так и не попал, поскольку его блокировали в профильных комитетах Рады.

Проект закона предусматривает временное освобождение от налогов на добавленную стоимость и на землю, предприятий, которые зарегистрированы и работают в Луганской и Донецкой областях, на которых работают местные жители.

В то же время такие предприятия обязуются увеличить заработную плату своим работникам до размера который как минимум вдвое превышает минимальную зарплату, а также потратить сэкономленные от налогов средства на развитие инфраструктуры региона.