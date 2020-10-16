Друге питання в опитуванні президента вже понад рік блокує "Слуга народу", - Шахов

Питання, яке президент анонсував для "загальнонародного опитування" - створення вільної економічної зони на Донбасі - уже другий рік на розгляді Верховної ради.

Про це заявив співголова партії "Наш край" Сергій Шахов, обраний до Верховної Ради від Луганської області, у Faсebook.

"Дуже добре, що влада готова чути та підтримувати розумні думки. Дуже погано, що вона робить це тільки перед виборами та лише задля піару", - написав Шахов.

Він також наголошує, що поданий ним законопроект №2070, блокує парламентська монобільшість, тобто президентська фракція "Слуга народу". Законопроект передбачає створення вільної економічної зони на території Луганської та Донецької областей з метою розвитку та стимулювання бізнесу.

"Ось які справи: спочатку повне ігнорування з боку монобільшості та уряду... а перед виборами - це питання номер два від Зеленського", - зазначив Шахов.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський офіційно оголосив три фінальних питання всенародного опитування. Опитування буде проводитись в день місцевих виборів, 25 жовтня.

Своєю чергою, законопроект № 2070 був зареєстрований у вересні минулого року, проте на голосування так і не потрапив, оскільки його блокували в профільних комітетах Ради.

Проект закону передбачає тимчасове звільнення від податків на додану вартість та на землю, підприємств, які зареєстровані та працюють в Луганській та Донецькій областях і на яких працюють місцеві жителі.

Водночас такі підприємства зобов’язуються збільшити заробітну плату своїм працівникам, до розміру який щонайменше вдвічі перевищує мінімальну зарплату, а також витратити зекономлені від податків кошти на розвиток інфраструктури регіону.