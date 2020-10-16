В "Слуге народа" пояснили, кто будет оплачивать всеукраинский опрос

Фото: Евгений Кравчук (РБК-Украина)

Оплачивать проведение всеукраинского опроса 25 октября планируют за счет меценатов. Его проведением будет заниматься общественная организация.

Об этом в эфире "Общественного радио" заявила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, организацию, которая будет заниматься проведением опроса, должны представить в ближайшее время.

"Это будет некая общественная организация, которая будет этим заниматься совместно с социологами. Насколько я знаю, рассматривается вариант параллельно провести экзит-пол именно по ответам людей, по этому опросу, чтобы его можно было обнародовать сразу и сверить с официальными результатами", - сказала Кравчук.

Она добавила, что средства, которые будут выделены на проведение опроса, будут "украинского происхождения".

"Есть много меценатов неравнодушных людей, это не такие большие средства, которые выделят или уже выделили на такой процесс (опрос - ред.). Политическую ответственность несет за это инициатор этого опроса. Я уверена, что все эти страшилки в ближайшее время будут развеяны", - пояснила Кравчук.

Напомним, ранее Зеленский назвал два первых вопроса всеукраинского опроса. Ими стали вопросы относительно пожизненного заключения за коррупцию и создания свободной экономической зоны на Донбассе.

Позже в Офисе президента сообщили все пять вопросов, которые могут вынести на опрос. При этом добавили, что список вопросов еще обсуждается.