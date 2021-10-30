Второй тур выборов в Грузии. В крупных городах могут победить и власть, и оппозиция, - экзитполы
Фото: второй тур выборов в Грузии (Виталий Носач, РБК-Украина)
В рамках второго тура выборов в Грузии, в крупных городах и Тбилиси могут победить и оппозиция, и власть. Телекомпании страны предоставляют разные предварительные результаты.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".
Согласно данным провластной телекомпании "Имеди"
Тбилиси:
- Каха Каладзе от партии "Грузинская мечта" - 57,2%;
- Ника Мелия от партии "Единое национальное движение" - 42,8%.
Кутаиси:
- Иосеб Хахалеишвили от партии "Грузинская мечта" - 51,9%;
- Хатия Деканоидзе от партии "Единое национальное движение" - 48,1%.
Рустави:
- Нино Лацабидзе от партии "Грузинская мечта" - 53,8%;
- Давид Киркитадзе от партии "Единое национальное движение" - 46,2%.
Батуми:
- Арчил Чиковани от партии "Грузинская мечта" - 50,8%;
- Георгий Киртадзе от партии "Единое национальное движение" - 49,2%.
Согласно данными оппозиционной телекомпании "Мтавари"
Тбилиси:
- Ника Мелия от партии "Единое национальное движение" - 51%.
- Каха Каладзе от партии "Грузинская мечта" - 49%.
Кутаиси:
- Хатия Деканоидзе от партии "Единое национальное движение" - 53%.
- Иосеб Хахалеишвили от партии "Грузинская мечта" - 47%.
Рустави:
- Давид Киркитадзе от партии "Единое национальное движение" - 53%.
- Нино Лацабидзе от партии "Грузинская мечта" - 47%.
Батуми:
- Георгий Киртадзе от партии "Единое национальное движение" - 51%.
- Арчил Чиковани от партии "Грузинская мечта" - 49%.
Зугдиди:
- Анзор Мелия от партии "Единое национальное движение" - 53%;
- Мамука Цоцерия от партии "Грузинская мечта" - 47%.