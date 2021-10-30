ru ua
Сб, 30 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Второй тур выборов в Грузии. В крупных городах могут победить и власть, и оппозиция, - экзитполы

Новина українською →
Суббота 30 октября 2021 20:12
Второй тур выборов в Грузии. В крупных городах могут победить и власть, и оппозиция, - экзитполы Фото: второй тур выборов в Грузии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В рамках второго тура выборов в Грузии, в крупных городах и Тбилиси могут победить и оппозиция, и власть. Телекомпании страны предоставляют разные предварительные результаты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Согласно данным провластной телекомпании "Имеди"

Тбилиси:

  • Каха Каладзе от партии "Грузинская мечта" - 57,2%;
  • Ника Мелия от партии "Единое национальное движение" - 42,8%.

Кутаиси:

  • Иосеб Хахалеишвили от партии "Грузинская мечта" - 51,9%;
  • Хатия Деканоидзе от партии "Единое национальное движение" - 48,1%.

Рустави:

  • Нино Лацабидзе от партии "Грузинская мечта" - 53,8%;
  • Давид Киркитадзе от партии "Единое национальное движение" - 46,2%.

Батуми:

  • Арчил Чиковани от партии "Грузинская мечта" - 50,8%;
  • Георгий Киртадзе от партии "Единое национальное движение" - 49,2%.

Согласно данными оппозиционной телекомпании "Мтавари"

Тбилиси:

  • Ника Мелия от партии "Единое национальное движение" - 51%.
  • Каха Каладзе от партии "Грузинская мечта" - 49%.

Кутаиси:

  • Хатия Деканоидзе от партии "Единое национальное движение" - 53%.
  • Иосеб Хахалеишвили от партии "Грузинская мечта" - 47%.

Рустави:

  • Давид Киркитадзе от партии "Единое национальное движение" - 53%.
  • Нино Лацабидзе от партии "Грузинская мечта" - 47%.

Батуми:

  • Георгий Киртадзе от партии "Единое национальное движение" - 51%.
  • Арчил Чиковани от партии "Грузинская мечта" - 49%.

Зугдиди:

  • Анзор Мелия от партии "Единое национальное движение" - 53%;
  • Мамука Цоцерия от партии "Грузинская мечта" - 47%.
Читайте РБК-Украина в Google News
Грузия Выборы
NEWS
Вакцинация или тест. "Красная" зона существенно расширилась: где и какие ограничения ввели
Вакцинация или тест. "Красная" зона существенно расширилась: где и какие ограничения ввели
DAILY
Борис Филатов: Власти хватило мудрости, чтобы дальше не выяснять отношения с местными элитами
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Борис Филатов: Власти хватило мудрости, чтобы дальше не выяснять отношения с местными элитами