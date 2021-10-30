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Другий тур виборів у Грузії. У великих містах можуть перемогти і влада, і опозиція, - екзит-поли

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Субота 30 жовтня 2021 20:12
Другий тур виборів у Грузії. У великих містах можуть перемогти і влада, і опозиція, - екзит-поли Фото: другий тур виборів у Грузії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В рамках другого туру виборів у Грузії, у великих містах й Тбілісі можуть перемогти і опозиція, і влада. Телекомпанії країни надають різні попередні результати.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Эхо Кавказа".

Згідно з даними провладної телекомпанії "Імеді"

Тбілісі:

  • Каха Каладзе від партії "Грузинська мрія" - 57,2%;
  • Ніка Мелія від партії "Єдиний національний рух" - 42,8%.

Кутаїсі:

  • Йосеб Хахалеїшвілі від партії "Грузинська мрія" - 51,9%;
  • Хатія Деканоїдзе від партії "Єдиний національний рух" - 48,1%.

Руставі:

  • Ніно Лацабідзе від партії "Грузинська мрія" - 53,8%;
  • Давид Кіркітадзе від партії "Єдиний національний рух" - 46,2%.

Батумі:

  • Арчіл Чіковані від партії "Грузинська мрія" - 50,8%;
  • Георгій Кіртадзе від партії "Єдиний національний рух" - 49,2%.

Згідно з даними опозиційної телекомпанії "Мтаварі"

Тбілісі:

  • Ніка Мелія від партії "Єдиний національний рух" - 51%.
  • Каха Каладзе від партії "Грузинська мрія" - 49%.

Кутаїсі:

  • Хатія Деканоїдзе від партії "Єдиний національний рух" - 53%.
  • Йосеб Хахалеїшвілі від партії "Грузинська мрія" - 47%.

Руставі:

  • Давид Кіркітадзе від партії "Єдиний національний рух" - 53%.
  • Ніно Лацабідзе від партії "Грузинська мрія" - 47%.

Батумі:

  • Георгій Кіртадзе від партії "Єдиний національний рух" - 51%.
  • Арчіл Чіковані від партії "Грузинська мрія" - 49%.

Зугдіді:

  • Анзор Мелія від партії "Єдиний національний рух" - 53%;
  • Мамука Цоцерія від партії "Грузинська мрія" - 47%.
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