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Во второй тур президентских выборов выходят Зеленский и Тимошенко

Новости » Выборы 2019    27.03.2019 - 17:05
Во второй тур президентских выборов выходят Зеленский и Тимошенко
Фото: Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)

Порошенко, по результатам опроса, занимает третье место

Во второй тур президентских выборов 2019 попадают Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, который проводили Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко и Центр "Социальный мониторинг".

Так, среди тех, кто будет голосовать и выбрал кандидата, 29,1% будут поддерживать Владимира Зеленского. За Юлию Тимошенко проголосуют 16% граждан. Петр Порошенко получает лишь 15,3% поддержки и не попадает во второй тур выборов.

Во второй тур президентских выборов выходят Зеленский и Тимошенко

Фото: результаты опроса (smc.org.ua)

Опрос проводился с 18 по 26 марта. Метод сбора информации: личное интервью (один на один) по месту проживания респондента. Стандартное отклонение - 1,68%. Всего опрошено 4040 респондентов.

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