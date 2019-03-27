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До другого туру президентських виборів виходять Зеленський та Тимошенко

Новини » Вибори 2019    27.03.2019 - 17:05
До другого туру президентських виборів виходять Зеленський та Тимошенко
Фото: Юлія Тимошенко та Володимир Зеленский (колаж РБК-Україна)

Порошенко, за результатами опитування, займає третє місце

До другого туру президентських виборів 2019 потрапляють Володимир Зеленський та Юлія Тимошенко. Про це свідчать дані соцопитування, яке проводили Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременко та Центр "Соціальний моніторинг".

Так, серед тих, хто голосуватиме та обрав кандидата, 29,1% підтримуватимуть Володимира Зеленського. За Юлію Тимошенко проголосують 16% громадян.
Петро Порошенко отримує лише 15,3% підтримки і не потрапляє до другого туру виборів.

До другого туру президентських виборів виходять Зеленський та Тимошенко

Фото: результати опитування (smc.org.ua)

Опитування проводилось з 18 по 26 березня. Метод збору інформації: особисте інтерв’ю (віч-на-віч) за місцем проживання респондента. Стандартне відхилення - 1,68%. Загалом опитано 4040 респондентів.

Спецслужби РФ надзвичайно активізувалися у соцмережах напередодні виборів
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