Второй транш военной помощи Украине будет предоставлен в 2020 году, - Волкер

Фото: Курт Волкер (flickr.com/nato)

О первом транше военной помощи Конгресс сообщит в начале нового года

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что второй транш военной помощи для Украины будет предоставлен в 2020 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету "День".

"Мы координируем действия с Украиной и обмениваемся мнениями о вашей оборонной стратегии, развитии оборонных возможностей. Причем мы обсуждаем вместе, какие имеются пробелы, что нужно сделать и чем мы можем помочь. Я допускаю, что о первом транше упомянутой военной помощи Конгресс сообщит в начале нового года. И, возможно, при этом будет идти речь о возможностях ВМС, противовоздушной обороны", - сказал Волкер.

По его словам, второй транш военной помощи "будет предоставлен позже, в следующем же году".

Он добавил, что "мы будем координировать свои действия относительно специфических систем вместе с украинскими представителями в частности, чтобы знать их потребности".

Напомним, ранее Волкер заявлял, что Конгресс США в январе 2019 года заслушает информацию о выделении первой половины военной помощи Украине в размере 125 млн долларов.

Ранее Волкер заявлял, что в ближайшее время США могут объявить о новых поставках оружия в Украину.